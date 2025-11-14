الأهلي يعلن قيد زعلوك ورأفت وهيثم فى القائمة الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى إجراءات قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق الأفريقية، وهم محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏ جاء قيد اللاعبين الثلاثة لتدعيم صفوف الفريق، وبناءً على رؤية ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار ‏الاستعداد للمباريات القادمة بالبطولة.‏

ويستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات باستضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري22 نوفمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الجيش الملكي ‏المغربي، ثم يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات.‏

موعد مباراة الاهلى وشبيبة القبائل الجزائري فى دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم تونسى لمباراة الاهلى وبطل الجزائر

يدير المباراة طاقم تحكيم تونسى بقيادة محرز المالكي، ويعاونه كل من أيمن إسماعيل حكم مساعد أول ومروان سعد حكم مساعد ثان وأمير الوصيف حكما رابعا.

مشوار الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

استطاع الأهلي التأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة إيجل نوار البوروندى 2-0 بمجموع المباراتين.

مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

وحلّ الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبا، في مجموعة عربية ضمت أيضا شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، إلى جانب يانج أفريكانز التنزاني.