الأهلي يهزم سموحة 26 - 22 ويتوج بكأس السوبر لكرة اليد بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - توج فريق رجال كرة اليد بالنادي بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على سموحة بنتيجة 26 - 22 فى النهائي الذى أقيم على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين والتي تتسع لحوالي 2000 مشجع، بالإمارت. انتهي الشوط الأول بنتيجة 12-10، قبل أن ينجح الأهلي في حصد اللقب بعد السيطرة على بطولة أفريقيا التى اقيمت مؤخرا فى المغرب.  

 

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تأجيل المباراة النهائية إلى الجمعة 14 نوفمبر بدلاً من يوم  12  نوفمبر، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

 

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حقق سموحة فوزاً مثيراً على الزمالك بنتيجة 29-28 ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.

 

يذكر أن إقامة البطولة في الإمارات تأتي في إطار اتفاق التعاون بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، بهدف دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

 

 

  

