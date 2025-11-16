الرياض - كتبت رنا صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 152.8 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع، فيما جاءت الأسعار في البنوك الأخرى متقاربة، ما يعكس ثبات حركة التداولات في السوق المصرفي المصري.

استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأحد

وسجل بنك مصر 153.4 جنيه للشراء، و154.2 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار في بنك الإسكندرية 148.8 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك التجاري الدولي CIB عند 150.8 جنيه للشراء، و154.1 جنيه للبيع، فيما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي 149.8 جنيه للشراء، و154.2 جنيه للبيع، ضمن نطاق تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم.

وتعد أسعار صرف الدينار الكويتي من المؤشرات الاقتصادية المهمة، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج، وتظل مراقبة المواطنين والمستثمرين لها يوميًا ضرورية لتقييم الأسواق المالية.

وتبقى أسعار الدينار مرشحة للتغير وفقًا للتقلبات اليومية في السوق المصرفي المحلي والدولي.