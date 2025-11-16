محمد صلاح لـ مجدى يعقوب: هذا اللقاء هفتخر به طول عمرى.. وأبويا كان مصدق فيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول، أنه سيظل يفتخر طوال عمره بلقائه مع الدكتور مجدى يعقوب، وأن والده هو الوحيد اللى كان مصدق فيه ومدين له بكل شيء وصل إليه.

وقال محمد صلاح خلال حواره مع الدكتور مجدى يعقوب: "مبسوط جدا إنى قاعد معاك وهفضل افتخر بها طول عمرى، كان هدفى وانا صغير أنى ألعب كرة شراب وكنت بلعب في القرية اللى اتولدت فيها وبلعب مع أصحابى مش فارق معايا ألعب فين، وبعدين لما طلعت الفريق الأول بدأ حلمى أروح أوروبا ولما رحت أوروبا قلت لنفسى لازم أعمل حاجة محدش عملها في مصر علشان أرفع طموحات كل اللى بعدى".

واضاف: هناك لاعبين كنت أتمنى أطلع زيهم زي حسن شحاتة هما دول اللى كانو الأبرز في مصر، بس الوحيد اللى كان مصدق فيا هو والدى كان بيصرف فلوس ومش عارف هو هينجح ولا لا ووالدتى كانت بتخاف عليا ، ولكن هو كان مصدق وكان ورايا في كل مكان فما قدرش أنكر فضله، لأنه هو بيخسر فلوس في سبيل إن ابنه يلعب كورة، فأنا مدين ليه بكل شيء من اللى أنا وصلت له".