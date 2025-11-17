شاهد أهداف مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردى بدورة الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن بالمركز الثالث فى دورة العين الودية الدولية بالإمارات على حساب منتخب كاب فيردى، بعد انتهاء اللقاء لصالح مصر 2-0 بركلات الترجيح فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وانتهى الوقت الأصلى من عمر مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردى، بتعادل الفريقين 1-1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد هزاع بن زايد بالإمارات لتحديد المركز الثالث بدورة العيد الودية، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

سجل الهدف الأول لكاب فيردى اللاعب رودريجز فى الدقيقة 7 من ركلة جزاء تسبب فيها محمد هانى قبل أن يتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر فى الدقيقة 57.

هدف كاب فيردى فى محمد الشناوى

هدف مرموش فى شباك كاب فيردى

وتصدى حارس كاب فيردى لتسديدة قوية من عمر مرموش فى الدقيقة 20 ليمنع التعادل ورغم متابعة دونجا للكرة لكنها يسددها بقوة خارج الملعب.

وفى الدقيقة 31 تصدى الحارس لتسديدة جديدة من مرموش من على أعتاب منطقة الجزاء ليمنع فرصة جديدة لعودة الفراعنة والتعادل فى المباراة، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، دفع حسام حسن بالثنائى محمد شحاتة وأسامة فيصل بدلا من نبيل عماد دونجا ومحمود صابر وطاهر محمد طاهر.

وتعادل منتخب مصر الأول مع كاب فيردى فى الدقيقة 57 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد هزاع بن زايد بالإمارات عن طريق عمر مرموش.

ألغت الحكمة الإماراتية رضوى المنصورى هدف منتخب مصر الثانى فى شباك كاب فيردى فى الدقيقة 66، بعدما نجح أسامة فيصل فى احرازه حيث احتسبت الحكمة الاماراتية مخالفة على مصطفى محمد وبالتالى الغاء الهدف ليستمر التعادل الايجابى 1-1.

وفى الدقيقة 87 دفع حسام حسن بالثنائى زلاكا وصلاح محسن بدلا من محمود صابر وصلاح محسن، وتصدى محمد الشناوى لفرصة خطيرة من كاب فيردى لإضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 88.

وفى اللحظات الأخيرة خرج محمد الشناوى وشارك منه مصطفى شوبير، كما شارك حسام عبد المجيد بدلا أحمد فتوح لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث.

أدار مباراة مصر و كاب فيردي المحكمة الإمارتية روضة المنصوري ، ويعاونها كل من : محمد احمد يوسف مساعد أول ، أمير عبدالله مساعد ثان، سيف نبيل حكم رابع.

وضم تشكيل منتخب مصر الأساسي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة، ومحمد حمدي، ومحمد هاني، وأحمد فتوح، وفي خط الوسط تواجد كل من نبيل عماد "دونجا"، ومروان عطية، ومحمود صابر، بينما قاد الخط الهجومي كل من عمر مرموش، وطاهر محمد طاهر، ومصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، ودونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

وحاول الجهاز الفني للمنتخب المصري استغلال فترة التوقف الحالية والخاصة بشهر نوفمبر لخوض منافسات قوية استعدادًا لخوص منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد ودية مصر ونيجيريا قبل كأس الأمم

استقر الجهاز الفنى لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالاتفاق مع اتحاد الكرة، على الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة أمام نيجيريا 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة، استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.