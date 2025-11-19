هند الضاوى: أمريكا تصنّف السعودية كحليف استراتيجى وتزودها بطائرات ودبابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:29 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن العلاقات الأمريكية السعودية تمتد لأكثر من تسعين عامًا، والولايات المتحدة أصدرت قرارا بتصنيف السعودية كحليف استراتيجي دفاعي من خارج حلف الناتو، مشيرة إلى أن التعاون بين واشنطن والرياض لم يقتصر على الجوانب السياسية فحسب، بل شمل أيضًا المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الأولى له منذ سبع سنوات، مؤكدة أن العلاقات السعودية–الأمريكية شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده ستزود السعودية بطائرات "أف 35" الشبح، بالإضافة إلى تعهد بتوريد 300 دبابة خلال الفترة المقبلة.

اتفاقيات الذكاء الاصطناعي

وأشارت هند الضاوي إلى أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا ضمن خطط التنمية والاستراتيجية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، بما يعكس الرغبة في تعزيز الشراكات التكنولوجية المستقبلية والتعاون الصناعي بين الطرفين.