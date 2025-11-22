إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 11:12 صباحاً - تجرى وزارة التضامن الاجتماعي بعد قليل، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ، وسيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “وتجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حيث تقدم لهذا الموسم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.