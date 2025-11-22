وزارة التضامن تشكل لجانا ومجموعات عمل لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى والرئيس التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، على وجود العديد من اللجان وفريق عمل متكامل يعمل على مدار 24 ساعة خلال تواجد حجاج الجمعيات فى السعودية لتأدية مناسك الحج، كما تم توفير 76 أتوبيسا لتوفيج حجاج الجمعيات العام الماضى.

خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسر الحج التابعة للوزارة والدكتور محمد العقبى مساعد وزير التضامن التضامن الاجتماعى، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.