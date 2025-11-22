إمام عاشور وبن رمضان وعبد الكريم على دكة بدلاء الأهلي أمام شبيبة القبائل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - يجلس على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام شبيبة القبائل الجزائري كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

ـ خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

ـ خط الهجوم: محمد شريف.

وفاة السادات تلغي مواجهة بين الفريقين

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم "بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري" عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 28 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في اثنتي عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 38 هدفاً واستقبلت شباكه اثنين وعشرين هدفاً.