عرض إماراتي لضم أليو ديانج من النادى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 06:36 مساءً - تلقى المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي عرضاً جديداً من الدوري الإماراتي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة، بعدما أوشكت علاقة اللاعب مع القلعة الحمراء على الانتهاء.

عروض خليجية لضم ديانج

ويمتلك أليو ديانج عدة عروض قوية من الخليج خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يقلل من حظوظ استمراره مع الأهلي، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل وعدم التجديد للقلعة الحمراء، بسبب الفوارق الكبيرة بين عرض الأهلي والإغراءات الخليجية.

ويرغب النادي الإماراتي في شراء المدة المتبقية فى عقد ديانج مع النادى الأهلي حتى تتم الصفقة خلال انتقالات يناير المقبلة، وعدم الانتظار لنهاية العقد بنهاية الموسم الجاري.

محاولات أهلاوية لتجديد عقد أليو ديانج

ويأتي العرض وسط محاولات أهلاوية لإقناع ديانج بالتجديد بسبب حاجة الفريق لجهوده، لكن الأمر لم يُحسم حتى الآن، ومازال كل شىء مطروحا.

وعقد الأهلي أكثر من جلسة خلال الفترة الأخيرة مع ديانج لتجديد عقده، لكن اللاعب طلب مُهلة فى البداية قبل أن يطلب تأجيل حسم هذا الملف لما بعد أمم أفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل بالمغرب.

ويرغب الأهلي فى تجديد عقد ديانج قبل سفره مع بلاده للمشاركة في أمم أفريقيا لأن فرص التجديد بعد البطولة ستكون ضعيفة للغاية لأنه سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ فى يناير المقبل دور الرجوع للأهلي، فضلاً عن أن اللاعب قد يتلقى عروضا كثيرة عقب بطولة الأمم الأفريقية.

عروض خليجية تطارد ديانج

وقالت مصادر فى الأهلي، إن اليو ديانج يمتلك عروضاً كثيرة من السعودية والإمارات وقطر، لكن الأكثر جدية من السعودية، حيث يمتلك اللاعب المالي عرضاً مُغرياً من الدوري السعودي سيحصل خلاله على مليوني و500 ألف دولار سنوياً وهو ما يفوق ضعف عرض الأهلي تقريباً.

وأوضحت المصادر أن النادي السعودي لا يمانع شراء ديانج خلال يناير المقبل مقابل مليون دولار للأهلي، ما يقارب 50 مليون جنيه، وهو ما سيُفكر فيه مسئولو القلعة الحمراء جيداً حال إصرار ديانج على عدم التجديد.

الأهلي يدرس بيع ديانج

وأكدت المصادر أن الأهلي بصدد بيع الستة أشهر المُتبقية فى عقد ديانج مقابل مليون دولار إذا رفض التجديد حتى يستفيد النادي من وراء بيعه ولا يرحل مجاناً نهاية الموسم، كما أن الأهلي سيتمكّن من ضم لاعب أجنبي بدلاً منه في يناير.

أليو ديانج يرفض التجديد والأهلي يواصل الضغط

ولعب ديانج فى الموسم الماضي لنادي الخلود السعودي مُعاراً من نادي الأهلي قبل أن يعود للمارد الأحمر مطلع الموسم الجاري ويقدم مستويات جيدة جعلت الإدارة الحمراء والدنماركي ييس توروب المدير الفني يرغبان فى تجديد عقد اللاعب، لكن الأخير مازال يرغب في الرحيل بسبب الإغراءات المالية من السعودية، فيما مازالت الضغوط الأهلاوية مُستمرة لإقناعه بالتجديد.