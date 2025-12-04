فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة، بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي العربى (الدورة الرابعة 2025) عن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»، وذلك تقديرًا لمشروع ميكنة منظومة التطعيمات الشاملة الذى يُعد نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمى والعالمي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يأتى ثمرة لرؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى أصبح ركيزة أساسية لضمان وصول خدمات التطعيم بدقة وسرعة لكل مواطن ومقيم على أرض مصر.

ووجه الوزير الشكر لفريق عمل قطاع الطب الوقائى، ولمركز المعلومات بوزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركاء الدوليين الذين ساهموا فى إنجاز هذا المشروع الوطنى الضخم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن برنامج التطعيمات الموسع ساهم بشكل مباشر فى تحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها حصول مصر على شهادة ذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة فى إقليم شرق المتوسط تحقق أهداف القضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى «ب» إلى جانب خلو مصر تمامًا من شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس الوليدي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن المنظومة الجديدة نجحت فى ربط أكثر من 5,000 وحدة صحية ومركز تطعيم بشبكة إلكترونية موحدة، مع تفعيل نظام تنبيهات ذكية عبر رسائل نصية للأمهات لتذكيرهن بمواعيد تطعيم أطفالهن، مما وفر بيانات دقيقة ولحظية تمكّن صانعى القرار من التخطيط الاستراتيجى المبنى على الأدلة .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن هذا الفوز يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية فى تطوير القطاع الصحى والتحول الرقمى، وأنها ماضية فى استكمال مسيرة التميز لتحقيق المزيد من الريادة الإقليمية والعالمية فى مجال الصحة العامة.
















