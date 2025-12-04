أخبار مصرية

ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بقرار من الهيئة وعددهم 19 دائرة، والذى جاء كالتالي:

الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (1)الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (1)

 

الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (2)الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (2)

 

الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (3)الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (3)

 

الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (4)الجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب (4)

 

