مراسل القاهرة الإخبارية: إقبال إيجابى فى الساعات الأخيرة بدوائر الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 09:36 مساءً - قال مراسل القاهرة الإخبارية زياد قاسم، إن الساعات الأخيرة من اليوم الثاني والأخير في الجولة الأولى للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تشهد إقبالًا إيجابيًا داخل الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة، وهي دائرة إمبابة والمنيرة الغربية، وذلك رغم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغائها سابقًا ضمن 19 دائرة تم استبعادها من هذه الجولة.

وأوضح زياد قاسم، خلال تغطيته المباشرة، أن أقل من ساعة متبقية على غلق باب التصويت، مشيرًا إلى أن هذه الدائرة تضم 62 لجنة فرعية تستقبل الناخبين، وسط التزام تام بحالة الصمت الانتخابي ومنع أي نوع من الدعاية داخل محيط اللجان، تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الدائرة كانت تضم في بدايتها 14 مرشحًا يتنافسون على مقعدين بالنظام الفردي داخل مجلس النواب المقبل، إلا أن الهيئة أعلنت صباح اليوم وفاة أحد المرشحين، ما خفّض العدد إلى 13 مرشحًا فقط، مشيرًا إلى أن الكتلة التصويتية في الدائرة تتجاوز 500 ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق.

وأكد مراسل القناة أن الحركة الانتخابية تجري في أجواء مستقرة ومنظمة دون تسجيل أي خروقات، موضحًا أن اللجان تشهد توافدًا متزايدًا في اللحظات الأخيرة، وسط التزام من الناخبين وضبط كامل لسير العملية الانتخابية داخل الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة.