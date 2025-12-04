ضبط شقيق مرشح لإحداثه تلفيات بأتوبيس وحيازته دعاية لحشد الأصوات بإمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 09:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بالجيزة من (سائق بإحدى الشركات وتباع بذات الشركة ) بتضررهما من (شقيق مرشح – مقيم بدائرة القسم ) لتعديه عليهما حال إستقلالهما أتوبيس نقل ركاب "تابع للشركة محل عملهما" بدائرة القسم وإحداث تلفيات به " كسر بالزجاج ".

على الفور أمكن ضبطه وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بشقيقه ومبالغ مالية لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.