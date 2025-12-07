وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - حسم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الجدل حول وجود فيروسات جديدة للانفلونزا وغيرها من أمراض الجهاز التنفسى. وقال على هامش فاعليات المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم في وزارة الصحة بالعاصمة الجديدة للإعلان عن الوضع الوبائى لأمراض الجهاز التنفسى : كل ما يثار عن وجود تحورات فيروسية شائعات لا صحة لها.

وتابع وزير الصحة والسكان: ليس لدينا ما نخفيه ولسنا في موضع اتهام حال وجود فيروسات ولدينا أكبر نظام ترصد للفيروسات والأوبئة. واستكمل وزير الصحة والسكان: يجب الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمى وليس من مواقع التواصل الاجتماعى.