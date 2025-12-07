مدير الوطنية للانتخابات: بدء تصويت الخارج فى 30 دائرة مخصص لها 58 مقعدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 11:24 مساءً - عقد القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة بوسط البلد، لإطلاع الرأي العام على مستجدات العملية الانتخابية فى 30 دائرة فى 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب سبق وابطلت المحكمة الإدارية العليا نتائجها وإعادة الانتخابات بها.

وقال القاضى أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة فى كلمته بالمؤتمر:

الأخوة والأخوات أبناء مصر الكرام...السادة الناخبون..

ونحن على أعتاب خطوة جديدة من انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق اليوم خارج البلاد في 139 مقر بـ 117 دولة .. اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأبناء مصر.. الذين لم يكتفوا فقط بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية في جولاتها الماضية...وإنما ...كانوا إلي جوارنا في الهيئة الوطنية للانتخابات.. كتفـا إلـي كـتـف.. حراسا وحماة للعملية الانتخابية... مدافعين عن وجوب سلامتها ونزاهتها .. ومتطلعين إلينا لحماية إرادتهم، وقد كنا وسنظل عند مستوي المسئولية الموكلة إلينا... اليوم.. ومع انطلاق هذه الجولة الانتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تجري في ( 30 ) دائرة موزعة علي ( 10 ) محافظات بإجمالي ( 58 ) مقعد امتثالا لأحكام المحكمة الإدارية العليا .

على أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين علي ورقة الاقتراع...ندعوكم - مجددا - يا أبناء مصر.. إلي الحرص علي المشاركة، والنزول إلي اللجان و انتخاب من ترونه مناسبا ومعبرا عن تطلعاتكم.. ومن تحسبونه قادراً وأهلا لحمل الأمانة.. أمانة التشريع والرقابة.

والأن بدأت بالفعل العملية الانتخابية بسفارة نيوزيلاندا في تمام الساعة 10 مساءاً اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 9 صباحاً الموافق 8/12/2025 بتوقيت نيوزيلاندا ...وسيتم تباعاً بدأ من الأن بدء العملية الانتخابية في كل المقار الانتخابية بالسفارات المصرية بالخارج... وسوف نعقد مؤتمر صحفى أيام الاقتراع بالخارج في تمام الساعة 7 مساءاً لاطلاعكم علي مجريات العملية الانتخابية أول بأول يومي 8 و9 ديسمبر . وكل الشكر لحسن متابعتكم - شكراً جزيلاً.