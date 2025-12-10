تعرف على موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس التحدي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:32 مساءً - يخوض فريق بيراميدز المصري مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس التحدي، حيث تُقام المباراة على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلى

- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

- الثامنة مساءً بتوقيت قطر

بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، يدخل المواجهة بطموح حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر، بينما يسعى فلامنجو لمواصلة نتائجه المميزة بعد تتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة، المباراة تحمل طابعًا خاصًا لكونها تجمع بطل إفريقيا ببطل أمريكا الجنوبية في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشّاق الكرة العربية واللاتينية.

فلامنجو يواجه بيراميدز بعد الفوز علي كروز أزول 2-1 فى كأس القارات للأندية

حقق فريق فلامنجو البرازيلي الفوز علي نظيره كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب "أحمد بن علي"، ضمن بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.

فلامنجو ضد كروز أزول

انتهي الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين 1-1، حيث تقدم فلامنجو بهدف نظيف احرزه جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15، وتعادل كروز أزول في الدقيقة 44 عن طريق سانشيز، وفي الشوط الثاني ينجح جيورجيان دي أراسكايتا الهدف الثاني له والفوز لفريقه في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بفوز فلامنجو بهدفين مقابل هدف، ليواجه بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا يوم 13 من الشهر الجاري.

فلامنجو ضد كروز أزول في كأس القارات للأندية

هذا اللقاء هو الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية من كأس القارات للأندية 2025، والتي تستضيفها قطر خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب 2025،دخل كروز أزول اللقاء بصفته بطل كأس أبطال الكونكاكاف، فيما حجز فلامنجو مقعده في كأس القارات للأندية أواخر الشهر الماضي بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وسيلتقي فلامنجو مع فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا في السابع عشر من ديسمبر.

انجاز تاريخي لفريق فلامنجو

يذكر أن فلامنجو حقق إنجازًا تاريخيًا في 29 نوفمبر 2025 حين أصبح أول نادٍ برازيلي يظفر بكأس ليبرتادوريس أربع مرات، بعد فوزه بهدف نظيف على غريمه بالميراس من المدافع دانيلو،كما انضم فلامنجو إلى قائمة الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي تضم أيضًا بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، وباريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، وكروز أزول المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف.