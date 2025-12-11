المتحدة للخدمات الإعلامية تفتتح موسمًا موسيقيًا عالمياً لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights) بحفل تاريخي للعازف العالمي هاوزر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 05:23 مساءً - بعد النجاح الكبير للحفل الافتتاحي، المتحدة تقيم سلسلة من الحفلات لنجوم الموسيقى العالميين برايان ماكنايت، وكالوم سكوت وبرايان آدامز في قلب المتحف المصري الكبير

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS) بنجاح سلسلة حفلات "GEM Nights" والتي تأتي ضمن فعاليات ليالي مصر، وبدعم من وزارتي السياحة والاثار و وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، لتحوّل المتحف المصري الكبير لمنصة ثقافية وفنية عالمية يلتقي فيها تاريخ مصر الخالد مع أروع إبداعات الفنون الموسيقية المعاصرة. بدأت سلسلة الحفلات بحفل افتتاحي كامل العدد لعازف التشيللو العالمي هاوزر يوم 4 ديسمبر، والذي أبهر آلاف الحاضرين بمهارته الفائقة في عزف أروع المقطوعات العالمية، على خلفية لا تُقارن لآثار الحضارة المصرية. وبعد هذا النجاح الكبير، تواصل المتحدة تقديم باقي الليالي بمشاركة مجموعة من نجوم الموسيقى العالميين.

لقد أبرز حفل هاوزر مكانة المتحف المصري الكبير ليس فقط باعتباره أحد أهم المعالم التاريخية الفريدة للحضارة المصرية، ولكن باعتباره وجهة عالمية رفيعة المستوى لاستضافة العروض الفنية والموسيقية والترفيهية لأشهر الفنانين من جميع أنحاء العالم. فخلال الأيام القادمة، يلتقي عشاق الموسيقى العالمية في مصر والعالم مع أسطورة الـ R&B برايان ماكنايت يوم 12 ديسمبر، والمغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير كالوم سكوت يوم 9 يناير، وأيقونة الروك برايان آدامز يوم 13 فبراير. ومن المتوقع أن تحقق الحفلات المقبلة نجاحًا كبيرًا لا يقل عن حفل الافتتاح، احتفاءً بالفنون والثقافة والموسيقى في واحد من أبرز الصروح الثقافية على مستوى العالم.

في الوقت نفسه، تؤكد هذه العروض مكانة المتحف المصري الكبير على المستوى العالمي، ليس فقط باعتباره متحفًا للآثار الخاصة بحضارتنا العريقة؛ ولكن باعتباره يمثل رمزاً حياً لاستمرارية التاريخ المصري، رابطاً بين آلاف السنين من الحضارة المتصلة، والحركة الثقافية والفنية المعاصر التي تتطلع للمستقبل.

الشراكات الاستراتيجية تعزّز مكانة المتحف

إنّ تطوير المتحف المصري الكبير وتشغيله بكل كفاءة طبقًا لأعلى معايير الأداء المطبقة في أرقى المتاحف العالمية، يعتمد على سلسلة من الشراكات مع مؤسسات مصرية رائدة، من بينها مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة منصور، وحديد عز، وحسن علام، والبنك الأهلي المصري، والعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث ساهم كلٌ منها في ظهور هذا الصرح الثقافي الفريد للنور.

تنظيم الفعاليات والتذاكر

تتولى "تذكرتي" تنظيم وإدارة حجز تذاكر سلسلة حفلات "GEM Night" على مستوى الجمهورية، والتي تأتي ضمن فعاليات ليالي مصر، باعتبارها منصة رائدة لإدارة كبرى الفعاليات وبيع التذاكر في مصر، بما يضمن تقديم تجربة ممتعة وسهلة للجمهور من لحظة حجز التذاكر وحتى حضور الحفل. في الوقت نفسه تتمتع سلسلة حفلات "GEM Night" بتسهيلات ودعم لوجستي ومعايير إنتاج عالمية تعكس المكانة الدولية للمتحف المصري الكبير، من خلال التعاون بين "تذكرتي" وشركة "دينـو أكتيفيشنز" المتخصّصة في تنظيم الفعاليات وتنشيط العلامات التجارية كشريك تنفيذي لهذه السلسلة من الحفلات العالمية. هذه الجهود المشتركة تسعى لتحويل كل حفل لتجربة رائدة في تنظيم الفعاليات، حيث يلتقي الإبداع الموسيقي مع عراقة التراث والتاريخ المصري، واجتذاب جمهور عالمي لزيارة والاستمتاع بأوقات لا تُنسى في أحدث أيقونة ثقافية في البلاد.