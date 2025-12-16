غرفة ملابس منتخب مصر جاهزة قبل مواجهة نيجيريا الودية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - استعرضت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر لكرة القدم، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صوراً لغرفة ملابس الفريق استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا المرتقبة.

ونشرت الصفحة صوراً تظهر القمصان الخاصة باللاعبين والأدوات اللازمة، وهي مُجهزة بالكامل في غرفة تبديل الملابس قبل انطلاق المباراة الودية الهامة. وتأتي هذه المواجهة في إطار التحضيرات النهائية لـ "الفراعنة" استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، أمام نظيره منتخب نيجيريا، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلي المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتي 18 يناير المقبل.

وبدأ المنتخب الوطني معسكره يوم 3 ديسمبر الجاري لإدخال اللاعبين المتواجدين في أجواء البطولة بجانب شرح أفكار الجهاز الفني وبعض الجمل والخطط التكتيكية.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

مشوار حسام حسن مع منتخب مصر

مباراة الغد أمام نيجيريا هى التاسعة عشرة التى يقودها العميد حسام حسن مدربا للمنتخب، حيث نجح فى تحقيق الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وخسر مباراتين وديتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام أوزباكستان، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادة حسام حسن 28 هدفا، واستقبلت شباكهم 11 هدفا فقط.

تضم قائمة منتخب نيجيريا

النهائية لكأس أمم أفريقيا 28 لاعباً، وتضم القائمة 27 محترفاً منهم 7 في إنجلترا وتصل القيمة السوقية للفريق أكثر من 280 مليون يورو،- أبرز العناصر في قائمة الفريق : كالفين باسي مدافع فولهام الإنجليزي (28 مليون يورو) ’ رفائيل أونييديكا لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي (20 مليون يورو) ’ ويلفريد نديدي لاعب وسط بشكتاش التركي (12 مليون يورو) ’ أليكس إيوبي جناح فولهام الإنجليزي (25 مليون يورو) ’ أديمولا لقمان مهاجم أتلانتا الإيطالي (40 مليون يورو) ’ موسيس سيمون جناح باريس إف سي الفرنسي (10 مليون يورو) وفيكتور أوسمين مهاجم جلطة سراي التركي (75 مليون يورو).

يقود المالي إريك شيل منتخب نيجيريا منذ 12 يناير الماضي وخاض معه الفريق 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 3 وخسر 3 مباريات وأحرز 30 هدفاً مقابل 21 في شباكه، و يحتل منتخب نيجيريا المركز رقم 4 أفريقياً والـ 38 عالمياً وفقاً لتصنيف شهر ديسمبر 2025 برصيد 1502.26 نقطة ’ أما أفضل تصنيف له فكان الخامس عالمياً في أبريل 1994.ويخوض منتخب نيجيريا منافسات النسخة رقم 35 لكأس أمم أفريقيا في المجموعة الثالثة مع منتخبات تنزانيا وتونس وأوغندا ويلعب مبارياته في الدور الأول أمام هذا الثلاثي أيام 23 و27 و30 ديسمبر على المركب الرياضي بمدينة فاس.