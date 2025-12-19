هند الضاوي: المنطقة مقبلة على 3 سنوات شديدة الخطورة.. صفقات ترامب لن تنتهي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - قالت الاعلامية هند الضاوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختلف عن كثير من الساسة الأمريكيين بما وصفته بحالة من التبجح والغـرور والشعور بالعظمة، مشيرة إلى أنه يطلق تصريحات خطيرة حتى وإن لم يكن مقتنعًا بها، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للمنطقة.

ترامب ودعم اليهود

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب يتعامل مع اليهود بمنطق الصفقات، معتبرًا الأرض سلعة يمكن التفاوض عليها أو منحها، محذرة من أن استمرار هذا النهج خلال بقية ولايته يثير تساؤلات خطيرة حول ما قد يواجهه العرب في ظل تحوله إلى أداة في أيديهم، ووصفت ذلك بأنه من أكثر القصص مأساوية لأي عربي يدرك قيمة الأرض ومعنى التاريخ.

ترامب وحديثه عن الجولان

وأضافت هند الضاوي، أنها تشعر بحزن بالغ من الطريقة التي تحدث بها ترامب عن الجولان، وتعاطيه مع الأمر وكأنه إهداء أرض عربية لإسرائيل دون اعتبار للحقوق أو الشرعية، مؤكدة ضرورة الوعي بحقيقة المخطط الذي يُجبر العرب على مشاهدته.

وشددت هند الضاوي، على أن صفقات ترامب لن تتوقف، وأن المنطقة مقبلة على ثلاث سنوات شديدة الخطورة على الشرق الأوسط طالما استمر وجوده في البيت الأبيض، في ظل الدعم المتبادل بينه وبين اليهود وما يترتب عليه من تداعيات تهدد استقرار المنطقة بأكملها.