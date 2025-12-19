الهيئة الوطنية: تمكين وكلاء المرشحين بحضور الفرز وليس المندوبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المندوب دوره ينتهي عند الساعة التاسعة مساء، ويبدأ دور الوكيل أو المترشح إذا كان له الرغبة في حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، وبالتالي المندوب ليس له حق الحضور في الفرز، والوكيل معه توكيل عام أو خاص الحضور ومتابعة عملية الفرز دون تعطيل، ومن حقه تسلم الحصر العددي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاطلاع الرأي العام علي تفاصيل اليوم الثاني من جولة اعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية واللجان العامة على تمكين كل من معه توكيل خاص أو عام أو المترشح نفسه الحضور عملية الفرز واستلام نموذج الحصر العددي.

وأكد أن إعلان الحصر الذي يتم بمعرفة رؤساء اللجان العامة هو إعلان لحصر عددي وليس بنتيجة، والنتيجة تعلن بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي.