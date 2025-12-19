الهيئة الوطنية تتلقى 46 شكوى باليوم الثاني من جولة إعادة المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال الخط الساخن 46 شكوى، منها27 شكوى ازدحام وتكدس، و12 شكوى توجيه ناخبين، و4 شكاوى رشا انتخابية، و3 شكاوى عدم السماح للمندوبين بالدخول، مؤكدًا أنه تم التعامل في كافة الشكاوى وتم إزالتها جميعًا بالتنسيق مع رؤساء اللجان المتابعة و رؤساء اللجان العامة.

بالنسبة لازدحام التكدس تم الدفع بالعنصر البشري من الموظفين والسادة أعضاء الهيئات القضائية لسحب الكثافات، وكذلك بالنسبة لتوجيه الناخبين توجه السادة أعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان العامة لهذه اللجان للتأكد من عدم صحة هذه الشكاوى، والرشا الانتخابية تم إختار الجهات المعنية بمعرفة رؤساء اللجان المتابعة بالتنسيق مع مديرين الأمن كلا في نطاقه.

بالنسبة للسماح للمندوبين بالدخول تم تمكين كافة المناديب بالدخول اللجان الفرعية للتأكد ومتابعة عملية الاقتراع.

تلاتة وعشرين شكوى من محافظة دمياط، 9 شكاوى من محافظة القاهرة، 5 شكاوى من محافظة الدقهلية، 3 شكاوى من محافظة المنوفية، 2 من محافظة القليوبية، 2 من محافظة كفر الشيخ، شكوى واحدة من محافظة الشرقية، شكوى واحدة من بورسعيد.

الفئات العمرية:

من 18 سنة : 30 سنة 26 شكوى.

من 31 سنة إلى 40 سنة 7 شكاوى.

من 41 سنة إلى 50 سنة 4 شكاوى.

من 51 سنة إلى 60 سنة 6 شكاوى.

من 60 سنة فأكثر 3 شكاوى.

الذكور 32 شكوى.

الإناث 15 شكوى.

أما بالنسبة للأحزاب التي تقدمت بشكاوى من خلال التواصل المباشر: حزب حماة الوطن ست شكاوى، حزب العدل ثلاث شكاوى، حزب الأحرار الاشتراكيين شكوى واحدة، وتم إزالة كافة الشكاوى والتعامل معها.