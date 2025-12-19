رئيس الوزراء: نؤكد ضرورة صون السلم الأهلي وتمكين بسط سلطة الدولة اللبنانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواصل موقفها الثابت والداعم للبنان، وحرصها الدائم على مساندته في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه خلالها تحديات استثنائية على مختلف المستويات، مشددًا على دعم القاهرة الكامل للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره اللبناني، أن العلاقات بين مصر ولبنان تقوم دائمًا على الاحترام المتبادل والعمل المشترك، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تناميًا ملحوظًا في وتيرة التواصل السياسي بين القاهرة وبيروت، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لدى الجانبين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار مدبولي إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان على كافة الأصعدة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار في البلاد، والتعامل مع التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة صون السلم الأهلي في لبنان، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها، مطالبًا إسرائيل باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.