القضية الثامنة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادي الزمالك 3 فترات قيد، وذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

ونشر الموقع الرسمي لـ الفيفا، بتاريخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر، إيقاف قيد نادي الزمالك في القضية الثامنة ولم يكشف فيفا عن هوية أو تفاصيل الأطراف المتسببة في قرارات الإيقاف، مكتفيًا بالإشارة إلى أن القيد موقوف لحين تسوية النزاعات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث.

7 قضايا تسببت فى إيقاف قيد الزمالك

وتعرض الزمالك إلى 7 قضايا إيقاف قيد، تخص كل من البرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، والسويسرى كريستيان جروس، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، ونادى إستريلا البرتغالي.

تفاصيل مديونيات الزمالك فى القيد

1- جوزيه جوميز.. قضية 120 ألف دولار.

2- مساعدين جوميز.. 3 قضايا 60 ألف دولار.

3- كريستيان جروس .. قضية 133 ألف دولار.

4- فرجانى ساسى .. قضية 505 ألف دولار.

5- نادى إستريلا البرتغالى 200 ألف يورو

