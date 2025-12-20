المصري يفاوض الأهلي لضم حمزة علاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 05:19 مساءً - أكد مصدر مسئول بالنادي المصري أن النادي البورسعيدي يخطط لضم حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي يناير المقبل، لدعم حراسة مرمى الفريق البورسعيدي قبل استئناف الموسم محلياً وأفريقياً.

المصري يخطط لاستعارة أو شراء حمزة علاء

وأضاف المصدر، أن النادي يخطط لضم حارس مرمى الأهلي الشاب في يناير، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، حيث يترقب المصري موقف مسئولى القلعة الحمراء لحسم الصفقة.

المصري يسعى لتدعيم حراسة المرمى

ويعاني النادي المصري من عدم توفر البدائل في مركز حراسة المرمى، بعد رحيل محمود جاد حارس الفريق الأساسي إلى بيراميدز في بداية الموسم الجاري، ويعتمد المصري على الثنائي، عصام ثروت ومحمود حمدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى حراس قطاع الناشئين.

موعد مباراة المصري ودكرنس في كأس مصر

ويستعد النادي المصري، لمواجهة نظيره دكرنس في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل، على ستاد السويس الجديد.

المصري يفوز على زد

كان المصري قد خاض مساء الجمعة، مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والتي جمعته بنظيره فريق زد اف سي وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشئ سجله نجمه العائد محمد الشامي في الدقيقة الرابعة والخمسين من المباراة.