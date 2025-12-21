نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود.. الأبيض يخطف هدف الفوز برأسية ناصر منسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 11:23 مساءً - انتهت مباراة الزمالك وحرس الحدود، التي جمعت كلا الفريقين على أرضية استاد المقاولون العرب، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس عاصمة مصر.

واستطاع الزمالك خطف 3 نقاط في الوقت بدل الضائع، ليحقق أول فوز له في كأس عاصمة مصر الموسم الحالي.

وتقدم الزمالك عن طريق عمرو ناصر في الدقيقة 15، بينما سجل محمد بيومي هدف التعادل لـ حرس الحدود في الدقيقة 37.

وأهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص المحققة، وأبرزها فرصة لـ عمرو ناصر بعد انفراد تام بالمرمى، ونجح عمرو شعبان حارس الحدود في التصدي للكرة.

وفي الشوط الثاني، استطاع ناصر منسي تسجيل هدف الفوز لـ الزمالك في الوقت بدل الضائع، من رأسية داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، والفوز على حرس الحدود.