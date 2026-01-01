أفشة يرحب بالانتقال إلى سيراميكا والرحيل عن الأهلي في يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 03:35 مساءً - أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي موافقة مبدئية على الانتقال إلى نادي سيراميكا في يناير المقبل، بعدما قدم النادي عرضا للتعاقد مع اللاعب، مستغلا ابتعاده عن المشاركة في مباريات المارد الأحمر تحت قيادة الدنماركي ييس توروب.

وكان يتخوف أفشة من فكرة الرحيل عن الأهلي والانتقال لأي نادي آخر ويفضل البقاء في الأهلي على أمل أن يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات، ولكنه بدأ في مراجعة حساباته والتفكير جديا في عرض سيراميكا.

تجربة السولية تشجع أفشة

أكثر من عامل دفعت أفشة للتفكير في قبول عرض سيراميكا، وهي ابتعاده عن المشاركة معال الأهلي وتقدمه في السن وهو ما قد يهدد فرصة مشاركته أساسيا في المباريات فيما بعد في أي نادي آخر صعبة، بخلاف نجاح تجربة عمرو السولية الذي تألق مع سيراميكا بعد الانتقال إليه من الأهلي في الصيف الماضي.وابتعد أفشة عن المشاركة مع الأهلي تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو في بداية الموسم الحالي وكذلك مع عماد النحاس المدير الفني المؤقت وأخيرا مع ييس توروب، وهو ما يدفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء.