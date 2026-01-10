مواعيد مباريات اليوم.. الفراعنة في مواجهة كوت ديفوار وفاركو أمام الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:30 مساءً - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 10 - 1 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة مصر ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، ولقاء فاركو ضد الأهلى في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

- وادي دجلة X بيراميدز – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 2

- فاركو X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة ON SPORT 1

- كهرباء الإسماعيلية X المصري – الساعة 7 مساء على قناة ON SPORT 1

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

- الجزائر X نيجيريا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports Max 1

- مصر X كوت ديفوار – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال أوفييدو X ريال بيتيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- فياريال X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- جيرونا X أوساسونا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- فالنسيا X إلتشي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- نيوم X الفتح – الساعة 4 عصرا على قناة Thmanyah

- الرياض X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah

- الأخدود X الأهلي – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- كومو X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

- أودينيزي X بيسا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- روما X ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- أتالانتا X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- هايدينهايم X كولن – الساعة 4:30 عصرا

- فرايبورج X هامبورج – الساعة 4:30 عصرا

- سانت باولي X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

- أونيون برلين X ماينتس – الساعة 4:30 عصرا

- فيردر بريمن X هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا

- باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- تشيلتينهام X ليستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرا

- إيفرتون X سندرلاند – الساعة 2:15 ظهرا

- ماكسفيلد X كريستال بالاس – الساعة 2:15 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

- وولفرهامبتون X شروسبري – الساعة 2:15 ظهرا

- بوريهام وود X بيرتون ألبيون – الساعة 5 مساء

- بيرنلي X ميلوال – الساعة 5 مساء

- دونكاستر X ساوثهمبتون – الساعة 5 مساء

- فولهام X ميدلزبره – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7

- إبسويتش تاون X بلاكبول – الساعة 5 مساء

- مانشستر سيتي X إيكسيتر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 5 مساء

- شيفيلد وينزداي X برينتفورد – الساعة 5 مساء

- ستوك سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء

- بريستول سيتي X واتفورد – الساعة 7:45 مساء

- كامبريدج يونايتد X برمنجهام سيتي – الساعة 7:45 مساء

- جريمسبي X ويستون سوبر مار – الساعة 7:45 مساء

- توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- تشارلتون أثليتك X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

- أنجييه X تولوز – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

- أورلينز X موناكو – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

- باستيا X تروا – الساعة 4:30 عصرا

- آفرانشي X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- هوت ليوني X لوريان – الساعة 7 مساء

- إيستري X لافال – الساعة 7 مساء

- لو بوي X رايمس – الساعة 7 مساء

- سوشو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإماراتى والقنوات الناقلة

- الوحدة X الشارقة – الساعة 5:45 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات السوبر التركي

- جالاتا سراى X فناربخشة – الساعة 7:30 مساء