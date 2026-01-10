الأهلي يهزم فاركو 4-1 وهاتريك للشحات ويحقق فوزه الثاني بكأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 08:16 مساءً -

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس عاصمة مصر ، سجل أهداف الأهلي حسين الشحات "هاتريك" ونيتس جراديشار، فيما سجل محمود فرحات هدف فاركو الوحيد.

بهذا الانتصار حقق الأهلي الفوز الثاني في بطولة كأس عاصمة مصر، ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بجدول مجموعته خلف طلائع الجيش (10 نقاط) وإنبي (9 نقاط) وفاركو (9 نقاط).

فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة في أول 20 دقيقة، وأحرز حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في شباك فاركو، في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وعزز حسين الشحات لاعب الأهلي تقدم فريقه أمام فاركو، بهدف ثان في الدقيقة 43 من عمر المباراة، واستمر تقدم الفريق الأحمر حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

واستمر ضغط الأهلي مع بداية الشوط الثاني ونجح نيتس جراديشار لاعب الأهلي في إضافة الهدف الثالث لفريقه في شباك فاركو، في الدقيقة 52 ، وبعدها بدقيقتين أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 54 من عمر المباراة، قبل أن يتم إلغائه من قبل الفار.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثالث له والرابع للأهلي في شباك فاركو في الدقيةة 61 من عمر المباراة، ، فيما أحرز محمود فرحات لاعب فاركو هدف التعديل لفريقه في شباك الأهلي في الدقيقة 66 لتصبح النتيجة 4-1 لصالح الأهلي.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 68، بنزول أشرف داري وحمزة عبد الكريم وإبراهيم عادل بدلا من طاهر محمد ومحمد رأفت وأحمد رمضان بيكهام، وأجرى الأهلي تغييره الرابع بنزول مهند الشامي بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 81 من عمر المباراة، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي 4-1.

ويخوض الأهلي مواجهة فاركو بتشكيل مكون من، حمزة علاء في حراسة المرمى، إبراهيم الأسيوطي - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد شكري في الدفاع، أحمد رضا - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله - محمد رأفت في الوسط، ونيتس جراديشار في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أشرف داري ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد زعلوك وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومهند الشامي وإبراهيم عادل وعمر معوض.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي، أحمد دعدور في حراسة المرمى، بابا كار، سيف الإمام، محمد حسين، معاذ أحمد في الدفاع، وليد مصطفى،يوسف جلال، ياسين الملاح، أحمد فؤاد في الوسط، كريم الطيب، أليو بادارا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شيكا، جابر كامل، محمد عز، محمد سيد، محمود فرحات، رامز مدحت، يوسف عبد الحفيظ، حسام رضا، شوقي الضنين.