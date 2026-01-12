الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق وتحذير من هيئة الأرصاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 12:30 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 12 يناير 2026، فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها من (40) إلى 55) كم/س واضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



حالة الطقس

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

خرائط الأمطار

ومتوقع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على بعض المناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومتوقع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من وسط سيناء ومدن القناة قد تمتد مساءً بنسبة حدوث 20 تقريباً على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس شاط رياح على كافة الأنحاء تتراوح سرعتها من (40) إلى 55) كم فى الساعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب شديد في الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من (50) إلي 70) كم / س وارتفاع الأمواج (3.5 الى 5.5 ) متر.

تحذير هام

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 17 درجة.

الصغرى 10 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 16 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.