أفشه يعلق لجمهور الأهلى عقب انتقاله للاتحاد السكندرى: هتوحشونى جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 08:16 مساءً - نشر محمد مجدى أفشة لاعب فريق الأهلى رسالة الى الجمهور الأحمر عبر الاستورى الخاص به بموقع التواصل الأجتماعى إنستجرام عقب أنتقاله الى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة.

نص رسالة أفشة الى جمهور الأهلى

وجاء نص رسالة أفشة كالتالى" الرحلة فيها حاجات كثير حلوة عشناها مع بعض من افريقيا للدوري لبطولات العالم كور كثيرة راحت وجات واحدة لبست غيرت تاريخ كبير و واحدة قلشت طيرت فلوس كثير برضه كل ده مش مهم المهم ان عشت طول عمري محبوب ومتشال ع الراس من اعظم جمهور في الدنيا انا بسيط وبحب اكون سهل وواضح عايز اقولكم هتوحشوني جدا . اتمني میکنش وداع دائم يبقي مؤقت ل فترة قصيرة ارجع فيها زي الأول واكثر بحب جمهور الاهلي كثير . مش هقول مع السلامة هقول الي لقاء قريب تاني باذن الله جمهور الاهلي من كل قلبي شكرا علي الي فات وعلي الي جاي برضه".

أفشة يودع زملائه فى مران الأهلى الأخير قبل الانتقال الى الاتحاد

ودّع محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، زملاءه بالفريق خلال مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، بعدما انهى إجراءات إنتقاله لنادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر في الأهلي، إن أفشة خاض اليوم آخر مران له مع الأهلي قبل انتقاله بشكل رسمي لزعيم الثغر خلال الساعات المقبلة ليلعب له على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.وقام أفشة بجمع متعلقاته من الأهلي وحرص على وداع لاعبي الفريق، مُتمنياً لهم التوفيق في البطولات المقبلة، كما تمنى زملاؤه بالفريق التوفيق له خلال رحلة الإعارة.

أرقام أفشة مع الاهلى هذا الموسم

خاض محمد مجدى أفشة، صاحب الـ 29 عاماً، الموسم الجاري 150 دقيقة بقميص الأهلي في جميع المسابقات خلال 6 مباريات دون أن يسجل أو يصنع. وشارك أفشة فى كأس العرب بقميص منتخب مصر وسجل هدف التعادل من علامة الجزاء ضد الكويت.

حصاد رحلة أفشة مع الأهلى

ولد محمد مجدى أفشة بقرية كومبرة، التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وهو الثانى فى ترتيب إخوته الثلاثة، حيث يكبره شقيقه "طه" وتصغره شقيقتان.

شارك أفشة مع الأهلى في 277 مباراة بكل البطولات نجح خلالها في تسجيل 45 هدفاً وصنع 50 هدفا آخر وتُوج مع المارد الأحمر بـ4 بطولات لدوري الأبطال الأفريقى وبطولتين للسوبر الأفريقى بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، بالإضافة للفوز بالدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلى 5 مرات.وشارك مع منتخب مصر في 24 مباراة دولية ونجح في تسجيل ستة أهداف.وقضى أفشة 11 عامًا داخل أسوار نادى إنبى قبل أن يكون محط أنظار القطبين فى صيف 2019 بعدما خطى خطوة مميزة بانتقاله لصفوف نادى بيراميدز، واشتعل الصراع بين الأحمر والأبيض على مضه قبل أن يختار أن يكون فردًا داخل قلعة التتش ويوقع للأهلي.