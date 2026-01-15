طلائع الجيش يسجل الهدف الثانى أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 09:30 مساءً - سجل فارس حاتم الهدف الثاني لـ طلائع الجيش أمام الأهلي خلال المباراة المُقامة بينهما حالياً باستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

كان الأهلي قد تقدم بهدف في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل محمد عاطف في الدقيقة 58 ، ثم أضاف فارس حاتم الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة 79.

بدأ اللقاء بحماس من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة الهجومية للأهلي الذي ضغط عن طريق محمد عبد الله ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات وجراديشار ، فيما لعب الطلائع على الهجمة المرتدة.استمرت محاولات الأهلي لتسجيل الهدف الأول إلى أن نجح جراديشار تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 من لعبة رائعة ، بعدها حاول الطلائع إدراك التعادل كما حاول الأهلي إضافة الهدف الثاني إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويُدير مباراة الليلة الحكم وائل فرحان ويعاونه كل من محمد عزازي ورجب محمد وحكم رابع: جبل السيد وحكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي وحكم فيديو مساعد: هيثم الشريف.

وانتعشت فرص الأهلي للتأهل من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر، بعد فوز المقاولون العرب على فريق إنبي، بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويمتلك الأهلي 6 نقاط في المركز الرابع للمجموعة الأولى ويحتاج للفوز اليوم على أن يخسر فريق إنبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة السادسة، على النحو التالي: طلائع الجيش: 10 نقاط (5 مباريات) ثم إنبي: 9 نقاط (5 مباريات) ثم فاركو: 9 نقاط (6 مباريات) ثم الأهلي: 6 نقاط (5 مباريات) ثم المقاولون العرب: 8 نقاط (5 مباريات) ثم غزل المحلة: 7 نقاط (5 مباريات) ثم سيراميكا: 3 نقاط (5 مباريات).

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد الماد لها.