الأهلى يخسر 1-2 امام طلائع الجيش ويودّع كأس عاصمة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 09:30 مساءً - ودّع الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة التى تُقام بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا المُقامة حالياً بالمغرب.

بهذه الخسارة يتوقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط فيما يرتفع رصيد الطلائع إلى 13 نقطة ويتأهل الطلائع رسمياً للدور التالي، فيما يودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 43 قبل أن يتعادل محمد عاطف في الدقيقة 58 ، ثم أضاف فارس حاتم الهدف الثاني للطلائع في الدقيقة 79.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بحماس من جانب الفريقين وإن كانت الغلبة الهجومية للأهلي الذي ضغط عن طريق محمد عبد الله ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات وجراديشار ، فيما لعب الطلائع على الهجمة المرتدة.استمرت محاولات الأهلي لتسجيل الهدف الأول إلى أن نجح جراديشار تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 من لعبة رائعة ، بعدها حاول الطلائع إدراك التعادل كما حاول الأهلي إضافة الهدف الثاني إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني تراجع واضح من الأهلي رغم إجراء أكثر من تغيير بنزول محمد رأفت بدلاً من غبراهيم عادل وعمر سيد معوض بدلاً من محمد عبد الله ، كما شارك أحمد عبد القادر بدلاً من جراديشار.

ولم يتحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني ونجح الطلائع في تسجيل هدفين عن طريق محمد عاطف وفارس حاتم.

وأدار مباراة الليلة الحكم وائل فرحان وعاونه كلا من، محمد عزازي ورجب محمد وحكم رابع: جبل السيد وحكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي وحكم فيديو مساعد: هيثم الشريف.

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويح بلقبها بعد ارتفاع العائد الماد لها.