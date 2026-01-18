منتخب مصر يعود من المغرب مساء غد الأحد بعد انتهاء مشواره فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:30 صباحاً -

تغادر بعثة منتخب مصر، المغرب فى الثالثة عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة على أن تصل مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء الغد بعد انتهاء مشوار الفراعنة فى أمم أفريقيا والحصول على المركز الرابع.

حسام حسن يشيد بلاعبى المنتخب

أكد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، أن ⁠بطولة أمم أفريقيا الحالية شهدت مشاركة 11 لاعبا جديدا لأول مرة، مضيفا أن ⁠اللاعبين المصريين مميزون، وفي حالة الاحتراف سنزيد قوة أكثر.

وقال حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى: "ضربات الترجيح تعتمد على التوفيق، وهو ما حدث في مباراة اليوم.. وأحترم كل المنتخبات وأحترم كل الجماهير، و⁠في نهاية البطولة نحن أهل مع كل المنتخبات والمغرب البلد المضيف".

حسام يتحدث عن الغيابات أمام نيجيريا

وقال حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، إن قرار إيقاف مروان عطية وصلاح محسن من جانب الكاف وصله بعد تناول العشاء ليلة مباراة نيجيريا، ومع ذلك تعامل مع الأمر بواقعية، ولم يتفاجأ نظرا لأنه على ثقة فى جميع اللاعبين المتواجدين.

وأضاف حسام حسن، فى المؤتمر الصحفى: "كنا وضعنا التشكيل، وبعد القرار عقدنا محاضرة وعدلنا وتجاوزنا الأمر لأنى على ثقة فى كل اللاعبين وكانوا رجالا وقدموا مباراة كبيرة.. فخور بلاعبي المنتخب وبذلنا قصاري جهدنا في البطولة.. كنا الأقرب للمكسب في مباراة نيجيريا، و⁠منتخب نيجيريا منتخب قوي ويضم لاعبين كبارا" .

وتابع: "⁠أشكر جميع اللاعبين على مجهوداتهم، وكل اللاعبين ظهروا بمستوى مميز.. و⁠كل مباراة لها ظروفها وخطط لعب وكنا الأقرب للفوز".

واستطرد: "عانينا من الغيابات أمام نيجيريا بسبب الإصابة والإيقاف، أبرزهم محمد حمدي وفتوح وياسر إبراهيم للإصابة وللإيقاف مروان عطية وصلاح محسن.. اكتسبنا أكثر من لاعب في المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".