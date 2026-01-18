الزمالك يواصل البحث عن مدير فني أجنبي وينتظر الانفراجة المادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:34 مساءً - يواصل مسئولو الكرة بنادي الزمالك تحركاتهم المكثفة من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن ملف المدرب الجديد لا يزال مفتوحًا، ولم يُحسم حتى الآن، فى ظل سعي الإدارة لاختيار اسم يمتلك الخبرات الفنية المطلوبة، ويتناسب في الوقت نفسه مع الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

الزمالك يضع شروط اختيار المدير الفنى الجديد

ويضع الزمالك عددًا من الشروط الأساسية في ملف المدير الفني الجديد، في مقدمتها ألا يتجاوز المقابل المادي للمدرب حاجز 35 ألف دولار شهريًا، فى ظل سياسة ترشيد النفقات التي تفرضها الأزمة المالية الحالية. كما يشترط مسئولو النادي موافقة المدير الفني المنتظر على العمل مع الجهاز الفني الأجنبي المتواجد بالفعل داخل الفريق، والذي يضم البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى، وكوستا ريبيرو مدربًا للأحمال، إلى جانب استمرار الطاقم المصري المعاون.

وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد رحيل عدد من اللاعبين المؤثرين عن صفوفه، وفي مقدمتهم ناصر ماهر، إلى جانب الضغوط الكبيرة الناتجة عن تلاحم المشاركات المحلية والقارية، واستمرار أزمة القيد بسبب القضايا المالية المتراكمة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وفي الوقت الراهن، يتولى معتمد جمال القيادة الفنية للفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدير فني أجنبي، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بحدوث انفراجة مادية داخل القلعة البيضاء. وتسعى إدارة الزمالك حاليًا لتوفير سيولة مالية تساعد على حسم ملف المدرب، من خلال عدة مصادر، من بينها الاستفادة من عائد صفقة انتقال ناصر ماهر، والتي تساهم في تخفيف جزء من الأعباء المالية، لكنها لم تكن كافية لحل جميع الملفات العالقة.

وينتظر مسؤولو الزمالك حسم ملف المدير الفني في أقرب وقت ممكن، في محاولة لفرض قدر من الاستقرار الفني داخل الفريق، قبل استكمال مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد مباريات قوية وحاسمة تحتاج إلى جهاز فني مستقر وقادر على التعامل مع الضغوط.