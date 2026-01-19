ما موقف نجوم منتخب مصر المحليين فى الميركاتو الشتوى بعد العودة من أمم أفريقيا؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:34 مساءً - يبدو أن كواليس الميركاتو الشتوى ستشتعل عقب عودة المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب بالمركز الرابع، فى ظل العروض التى تلقاها نجوم الفراعنة المحليين.

س..ما حقيقة تلقى إمام عاشور عرضا أمريكيا؟

ج.. تلقى إمام عاشور لاعب الأهلي عرضاً مُغرياً خلال الأيام الماضية، عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا. وقال مصدر في الأهلي، إن أمام عاشور تلقى عرضاً مغرياً للغاية من الدوري الأمريكي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو مع نهاية الموسم الجاري.

س..ما موقف المصرى من عروض الدورى المغربى لضم صلاح محسن؟

ج.. قرر مسئولو النادي المصري بدء مفاوضات تجديد تعاقد صلاح محسن مهاجم الفريق، عقب عودة اللاعب من المغرب، وذلك لتحصينه ضد العروض بعد تلقيه عروضاً خلال الفترة الماضية من الدوري المغربي.

س..ما مصير أسامة فيصل فى البنك الأهلى بعد عرض بيراميدز؟

ج.. يناقش مسئولو البنك الأهلي مصير أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري، بعد عودة اللاعب من المغرب، بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني فى كأس الأمم الأفريقية.

وكان فريق بيراميدز قد أبدى اهتمامه بضم أسامة فيصل في وقت سابق لدعم هجوم الفريق السماوي الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو بيراميدز جس نبض اللاعب للتعرف على المطالب المادية لإتمام الصفقة، وينتهي عقد أسامة فيصل مع البنك الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وتأتي رغبة بيراميدز فى ضم فيصل فى ظل غموض موقف الكونغولي فيستون ماييلي من تجديد تعاقده مع النادي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفان لاتفاق نهائي حتى الآن.

س..هل يقبل حسام عبد المجيد عروض الخليج أم يتمسك بالاحتراف الأوروبى؟

ج..يرفض حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فكرة الاحتراف فى الخليج حال رحيله عن القلعة البيضاء، وأكد اللاعب لـ مقربين منه أن اللعب في أندية أوروبا هدفه الذي يسعي لتحقيقه في الفترة الحالية، وتلقى عبد المجيد العديد من العروض الخليجية وعلى رأسها أندية من الإمارات،والسعودية ولكن اللاعب رافض البت في كل هذه الأمور متمسكاً بخطوة الاحتراف الأوروبي،خاصة أنه له أهداف يسعى للوصول إليها.

س..ما موقف الأهلى من ضم خالد صبحى؟

ج..رفض ييس توروب المدير الفني للأهلي التعاقد مع خالد صبحي مدافع النادي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.