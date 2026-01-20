الأهلى يهزم الزمالك 3-1 ويتوج بالسوبر المحلى للكرة الطائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:23 صباحاً - توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بالسوبر المحلى للموسم 2025 -2026 على حساب الزمالك بالفوز بنتيجة 3- 1 فى المباراة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية من السوبر فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى وبتروجت، وتحقيق الزمالك الفوز على كلا الفريقين أيضا ليتحدد اللقب بين القطبين مساء اليوم.

إقامة مباريات الكرة الطائرة على صالة حسن مصطفى

من جانبه، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة مباريات السوبر المصرى للكرة الطائرة للرجال المحدد لها أيام 16 و17 و19 يناير الجاري على صالة حسن مصطفى بدون جماهير، حيث تقام المسابقة بنظام الدوري من دور واحد.

صالة زويل تستضيف نهائى دورى مرتبط رجال الكرة الطائرة.. والقمة 30 يناير

وتستضيف صالة زويل بالسادس من أكتوبر مباريات الدور النهائى بدورى المرتبط لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2025- 2026 بدءا من 23 يناير الجارى وحتى 30 من نفس الشهر.