تعرف على تفاصيل صفقة الأهلى وسيراميكا بضم أوتاكا للأحمر مقابل كمال وعبد الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:23 صباحاً - أتم مسئولو ناديي الأهلي وسيراميكا صفقة تبادلية بموجبها ينضم مروان عثمان أوتاكا للفريق الأحمر، فيما ينضم عمر كمال ومحمد عبد الله إلى سيراميكا.

وكشف مصدر أن الأهلي تعاقد مع مروان عثمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بينما تعاقد سيراميكا مع عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولا توجد مبالغ مالية في الصفقة والاكتفاء بالصفقة التبادلية فقط.

سيراميكا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلى

أعلن نادي سيراميكا عن انتقال مهاجمه مروان عثمان أوتاكا إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا عبر حسابها على فيسبوك: "لاعبنا مروان عثمان إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة.. نتمنى لك كل التوفيق".

محمد عبد الله يتراجع ويوافق على الانتقال لـ سيراميكا ضمن صفقة مروان عثمان للأهلى

وافق محمد عبد الله لاعب الأهلي على الانضمام إلى صفوف نادي سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ضمن صفقة استعارة الأهلي للاعب مروان عثمان.

ووافق سيراميكا على إعارة مروان عثمان للأهلي مقابل استعارة الثنائي عمر كمال ومحمد عبد الله من الأهلي، حيث انضم أوتاكا إلى القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وكان محمد عبد الله قد رفض فكرة الخروج للإعارة إلى أي ناد محلي لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، في ظل امتلاكه عروضا من أندية برتغالية وفرنسية، ولكنه تراجع عن موقفه ووافق على الانتقال إلى سيراميكا بعد إقناعه من قبل مسئولي القلعة الحمراء، خاصة أن العروض الخارجية لم تكن جدية أو يتم تقديم عرض مالي مناسب.