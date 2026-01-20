أخبار مصرية

التحفظ على أحمد حسام ميدو لاتهامه بسب الحكم محمود البنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:23 مساءً - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، التحفظ على اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، لحين صدور قرارها في الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه، في القضية المتهم فيها بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا.

 

كان ميدو قد وصل إلى مقر المحكمة في وقت سابق لحضور أولى جلسات نظر الاستئناف، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به الحكم محمود البنا، اتهم فيه ميدو بالتجاوز في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة أدارها تحكيميًا بين فريقي وبيراميدز، وهو ما اعتبره سبًا وقذفًا صريحين.

 

يُذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد قضت سابقًا بحبس ميدو لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه لصالح الحكم محمود البنا، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده.

 

 

محمد يوسف

