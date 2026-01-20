الرئيس السيسى يلتقى رئيس منتدى دافوس ويشارك فى جلسة مخصصة لمصر غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:24 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث كان في استقباله عند الوصول السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية في برن، والسفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والمستشار أمجد رزق، قنصل جمهورية مصر العربية بالاتحاد السويسري.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسى، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس، صباح غدٍ الأربعاء، حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعقد لقاء لقاء ثنائيًا مع رئيس المنتدى.

وعقب انتهاء اللقاء، سوف يتوجه الرئيس السيسى وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية. وعقب ذلك، سيشارك الرئيس في جلسه الحوار الخاصة رئيس الجمهورية (جلسة مخصصة لمصر)، سيلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي الرئيس السيسى كلمة، ويعقب ذلك حوار تفاعلي بين الرئيس السيسى والحضور.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك الرئيس السيسى في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية (جلسة للشركات المهتمة او التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر - ويشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية).