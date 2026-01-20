وزير الأوقاف: وثيقة القاهرة تمثل رؤية فكرية وحضارية شاملة تنطلق من مقاصد الإسلام الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:24 مساءً -

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أهمية نظرية نفع الناس في الشريعة الإسلامية باعتبارها معيارا أصيلا في تقييم الأعمال، وميزانا حاكما في تحقيق مقاصد الدين وخدمة الإنسان والمجتمع.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الـ ٣٦ للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "المهن في الإسلام اخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي" - إن غاية المؤتمر لا تقتصر على إصدار توصيات فقط، موضحا أن التوصيات بطبيعتها إجرائية، تسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، لكن الطموح يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق بكثير ، وهو ميلاد رؤية متكاملة فالرؤية هي الأساس الذي تنبثق منه الأهداف والسياسات والإجراءات وبرامج العمل.

وأضاف أن بلورة رؤية جديدة تمثل خطوة محورية على طريق تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن هذا التجديد ليس منصبا ولا تشريفا ولا ادعاء، بل هو فرض شرعي فرضه الله علينا، ويقوم على إزالة كل صور التطرف والإرهاب، وتقويم السلوكيات، وبناء الإنسان بناء صحيحا.

وأشار الوزير إلى أن من هنا تنبثق وثيقة القاهرة التي أطلقها المؤتمر وتتضمن المهن في الإسلام واخلاقياتهاو التي تقوم على عدد من المبادئ، في مقدمتها أن العمران يمثل ثلث الدين، وأنه ينبغي على الصانع والعامل والطبيب والمعلم وسائر أصحاب المهن أن يتعاملوا مع أعمالهم بالدقة والحضور والإتقان نفسه الذي يؤدون به الصلاة، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق العمران والنهوض بالمجتمع.

وأوضح أن العمران لا يتحقق إلا من خلال المهن، باعتبارها السبيل العملي لإقامته، وأن هذه المهن لا يمكن أن تؤدي دورها المنشود إلا في إطار مؤسسي منظم يرعاها ويطورها، إذ لا تقوم مؤسسة بغير إدارة واعية، الأمر الذي يجعل تعلم علوم الإدارة ضرورة أساسية لنهضة المؤسسات واستدامة عطائها.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن وثيقة القاهرة تمثل رؤية فكرية وحضارية شاملة، تنطلق من مقاصد الإسلام الكبرى، وتهدف إلى الإسهام في تجديد الخطاب الديني عبر تقديم نموذج عملي يربط بين الدين والعمران ونفع الإنسان.