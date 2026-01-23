رابطة الأندية تحدد التاسعة والنصف مساءً لمباريات الدوري المصري فى رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:24 مساءً - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة الساعة التاسعة والنصف مساءً موعداً لإقامة مباريات الدوري المصري خلال شهر رمضان المعظم. وأخطرت رابطة الأندية جميع أندية الدوري الممتاز بهذه المواعيد مع إعلان التعديلات الأخيرة على جدول الدوري عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب.

تعديلات في جدول الدوري

وأعلنت رابطة الأندية بعض التعديلات في مواعيد جدول مباريات الدوري الممتاز بعدما تأهل المنتخب لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت فى المغرب مؤخرا.

وتضمن الخطاب أنه "بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال بداية الموسم في الأجندة الخاص بالموسم، وحرصا من الرابطة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، فقد تقرر تأجيل مباريات الفرق التي لديها لاعبين مشاركين في بطولة الأمم الأفريقية".

وكشفت الرابطة أن المباريات المؤجلة هي:

الإثنين 9 مارس: طلائع الجيش × الأهلي - 9:30 مساءً

الإثنين 9 مارس: البنك الأهلي × بيراميدز - 9:30 مساءً

الثلاثاء 10 مارس: الجونة × المصري - 9:30 مساءً

الأربعاء 11 مارس: إنبي × الزمالك - 9:30 مساءً

الأربعاء 11 مارس: زد × مودرن سبورت - 9:30 مساءً

عقوبات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من دور المجموعات، وذلك طبقًا للائحة مسابقة كأس عاصمة مصر، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري والزمالك :

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة مودرن سبورت والجونة :

توقيع غرامة مالية على فريق مودرن سبورت قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب عدم تواجد سيارتي الأسعاف في الوقت المحدد وفقا للائحة.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة كأس عاصمة مصر لموسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.