تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز.. زيزو وتريزيجيه وجراديشار بالهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:24 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع الأهلي ويانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام يانج أفريكانزمكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج

الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، جراديشار

الحفاظ على قمة المجموعة هدف توروب والأهلي

يمني ييس توروب المدير الفني للأهلي النفس في تحقيق الفوز على بطل تنزانيا من أجل الحفاظ على قمة المجموعة ومواصلة المشوار نحو التأهل للدور التالي واستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة ، ويعتمد ييس توروب على العناصر الأساسية التي غابت عن الفريق طوال الأسابيع الماضية بسبب تواجدها في أمم أفريقيا الأخيرة التي أٌقيمت بالمغرب وتوّجت بها السنغال وحصلت خلالها مصر على المركز الرابع.ويخوض الأهلي منافسات دور ابطال أإفريقيا من أجل استعادة هذا اللقب القاري الهامة في ظل امتلاك المارد الأحمر كتيبة قوية من النجوم الكبار ، خاصة وأن الفريق ودّع بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام فريق المصرية للاتصالات، كما ودع بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات خلال مشاركة كمصر في أمم أفريقيا.ويعول المدرب الدنماركي على نجوم الفريق الكبار بقيادة زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وتريزيجيه ومروان عطية والشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحسين الشحات.