تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز.. زيزو وتريزيجيه فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 07:23 مساءً - أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب المدير الفني، تشكيل الفريق لمباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

ـ حراسة المرمى: مصطفى شوبير

ـ الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

ـ الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج

ــ الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، ومروان عثمان

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتصدراً المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد يانج أفريكانز ثم يحل شبيبة القبائل الجزائري ثالثاً بـ نقطة وحيدة وأخيراً يأتي الجيش الملكي المغربي بنفس الرصيد.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل 4-1 في القاهرة، قبل أن يتعادل في المغرب مع الجيش الملكي 1-1ويدير لقاء الليلة ، الحكم السنغالي داودا جاي، ويعاونه أمادو نجوم ومامادو نجوم مساعدين، فيما يتولى السنغالي الحاجي أمادو سي مهمة الحكم الرابع.