الأهلي يُؤمن قمة المجموعة الأفريقية بثنائية تريزيجيه في يانج أفريكانز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 10:23 مساءً -

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي ، محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول و75.

وبهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط يؤمن بهم قمة المجموعة ، فيما يتوقف رصيد يانج أفريكانز ويتبقى في المركز الثاني ، وأدار الللقاء ، الحكم السنغالي داودا جاي، وعاونه أمادو نجوم ومامادو نجوم مساعدين، فيما تولى السنغالي الحاجي أمادو سي مهمة الحكم الرابع.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بشكل هجومي باحثاً عن الهدف الأول ، عن طريق زيزو وتريزيجيه ومروان عثمان أوتاكا ، ولعب الضيوف على الهجمة المرتدة وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية من أحد لاعبي يانج.

واصل الأهلي الضغط بكل خطوطه وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل تريزيجيه هدف التقدم للأهلي من تمريرة عرضية لعبها محمد هاني لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاء أداء الأهلي في الشوط الثاني هادئاً إلى حد ما مع نشاط من الفريق التنزاني الذي سدد أكثر من كرة تعامل معها مصطفى شوبير ودفاع الأهلي بشكل جيد، وشارك جراديشار بدلاً من مروان عثمان.

واستمر هجوم الأهلي إلى أن سجل تريزيجيه هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 75 من تمريرة رائعة من إمام عاشور ، وبعد الهدف أنقذ مصطفى شوبير فرصة هدف مُحقق من يانج أفريكانز ثم أهدر جراديشار فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سجل كرة سهلة بعيداً عن الشباك.

وشتارك بن رمضان وطاهر محمد طاهر بدلاً من إمام عاشور وزيزو ، وشهدت الدقائق الأخيرة مواصلة الضغط الأهلاوي مع محاولات بعيدة من الضيوف وشارك حسين الشحات وأحمد عيد بدلاً من تريزيجيه ومحمد هاني ، وبعدها انتهى اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة .