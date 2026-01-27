احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 10:27 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار محافظة الغربية رقم 525 لسنة 2025 بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية : وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة، بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الغربية، وعلى قرار محافظ الغربية رقم 367 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان حصر، وعلى ما عرضته لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الغربية.

وتقرر تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، وفقا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الغربية ، وذلك على النحو التالي:

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم فى محافظة الغربية (1) الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم فى محافظة الغربية (1)

