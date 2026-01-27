المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم عرضًا تربويًّا بجناح معرض الكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 11:24 مساءً -

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تقديم عرض تربوي بالعرائس، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حيث دار العرض حول أحداث قصة «هادي لا يحب المذاكرة»، متناولًا الجوانب السلبية والمواقف التي قد يعاني منها بعض الطلاب، وسبل معالجتها، مع التركيز على غرس حب التعلم في نفوس الأطفال بأسلوب تربوي مبسط.

وقدمت العرض فنانة العرائس رحمة محجوب، التي نجحت من خلال أداء شيق ومحبب للأطفال في إبراز أهمية الاجتهاد في المذاكرة، وتحمل المسئولية، والسعي نحو التفوق، وسط تفاعل لافت من الأطفال وأولياء الأمور.

وأدارت الحوار الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة أهمية توظيف فن العرائس بوصفه وسيلة تربوية فعالة في غرس القيم الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز حب التعلم لدى النشء.

ويأتي هذا العرض ضمن أنشطة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الهادفة إلى تقديم محتوى ثقافي وتربوي متوازن للطفل، يجمع بين التوعية والترفيه، ويسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببناء وعي الطفل، وتنمية القيم الإيجابية لديه بأساليب إبداعية مبسطة.