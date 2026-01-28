مؤمن زكريا يثير الغموض حول صحته ونجوم الكرة والجماهير تتفاعل معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 10:27 مساءً - نشر مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق صورة على صفحته على انستجرام وهو متواجد بإحدى المستشفيات، وتفاعلت الجماهير المصرية مع الصورة بقوة متمنين له الشفاء العاجل مع دوام الصحة .

مرض مؤمن زكريا

يعاني مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، من مرض التصلب الجانبى الضمورى في العضلات (ALS)، وهو مرض عصبي نادر وخطير يهاجم الخلايا العصبية الحركية، مما يؤدي إلى ضمور العضلات وفقدان السيطرة عليها، ويؤثر على القدرة على الحركة والنطق والبلع. أصيب به في عام 2020، مما أجبره على اعتزال كرة القدم.

تفاعل لاعبى الكرة مع صورة مؤمن زكريا

وتفاعل عدد من لاعبى كرة القدم مع صورة مؤمن زكريا ، حيث قال محمود كهربا ربنا يشفيك ويقومك بسلامة يا اخويا ، كما تمنى محمود تريزيجيه الشفاء لمؤمن زكريا ، في الوقت الذى قال فيه وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالأهلى " ألف مليون سلامة عليك يا حبيبى شفاك الله وعفاك ".