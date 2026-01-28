مبابي وفينيسيوس يقودان تشكيل الريال ضد بنفيكا بدوري الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 11:20 مساءً - كشف ألفارو أربيلو، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل مواجهة مضيفه فريق بنفيكا البرتغالي، المقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية "لشبونة"، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل بنفيكا ضد الريال

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، هويسن ووكاريراس.

الوسط: جولر، تشواميني وبيلينجهام.

الهجوم: ماستانتونو، فينيسيوس جونيور ومبابي.

بنفيكا ضد الريال

يدخل ريال مدريد صاحب التاريخ الأعرق وحامل الرقم القياسي في التتويج، المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، واضعًا نصب عينيه حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16.ويحتاج ريال مدريد للفوز من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة للتأهل المباشر، بينما ستضعه أي نتيجة أخرى في مقارنة مع عدد من الفرق التي بإمكانها الوصول إلى نفس رصيده بالقائمة.وتصبّ الأرقام التاريخية في مصلحة ريال مدريد، إذ لم يتلقى أي خسارة في آخر 10 مباريات أوروبية أمام الفرق البرتغالية (8 انتصارات وتعادلان)، من بينها 4 انتصارات متتالية خارج الديار، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل الصدام المرتقب.على الجانب الآخر، يدخل بنفيكا المواجهة تحت ضغط هائل، بعدما تلاشت آماله رسميًا في التأهل المباشر إلى دور الـ16، مع بقاء فرصة ضئيلة فقط لبلوغ الملحق. ويقبع الفريق البرتغالي عند 6 نقاط، وسط صراع محتدم على المراكز الـ24 الأولى، وتعرّضت طموحات بنفيكا لضربة موجعة عقب الخسارة 2-0 أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده ويبتعد بفارق نقطتين عن مراكز العبور، ما يجعل الفوز على ريال مدريد خيارًا وحيدًا لا بديل عنه.

مواجهة الأستاذ والتلميذ تشعل مباراة بنفيكا ضد الريال

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا بعودة جوزيه مورينيو لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد، حيث يسعى "السبيشيال وان" إلى كتابة ليلة تاريخية أمام الملكي، مستندًا إلى دعم الجماهير وأجواء ملعب "النور" الملتهبة.يعيش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو واحدة من أكثر المحطات تعقيدًا في مسيرته التدريبية، إذ بات مصيره في دوري أبطال أوروبا معلّقًا على مواجهة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام ريال مدريد، الفريق الذي يقوده هذه المرة تلميذه السابق ألفارو أربيلوا.وفي مفارقة كروية لافتة، يجد "السبيشيال وان" نفسه في مواجهة مباشرة مع أحد أبنائه الكرويين، بعدما جمعتهما ثلاثة مواسم كاملة داخل أسوار "سانتياجو برنابيو"، لكن الأدوار انقلبت، وأصبح بقاء المعلّم أوروبيًا مرهونًا بقرار التلميذ فوق المستطيل الأخضر.وعلى صعيد التحكيم، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة اللقاء إلى الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، بمساعدة فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، بينما يتولى لوكا بياريتو مهمة الحكم الرابع. أما تقنية الفيديو، فيقودها ماركو دي بيليو ويعاونه جيانلوكا أوريليانو.