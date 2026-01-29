بيراميدز يحسم صفقة الأردني عودة الفاخورى خلال فترة الانتقالات الشتوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:30 صباحاً - حسم نادي بيراميدز تعاقده مع الأردني عودة الفاخوري، لاعب نادي الحسين إربد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الساعات الماضية.وجاء حسم الصفقة بعد اعتذار اللاعب عن الاستمرار في مفاوضاته مع النادي الأهلي، رغم توصل الأخير لاتفاق شبه نهائي مع نادي الحسين إربد يقضي بسداد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمقدرة بـ100 ألف دولار، إلا أن رغبة الفاخوري الشخصية حالت دون إتمام الصفقة.

​رغبة تحسم وجهة اللاعب

وكان اللاعب قد أبلغ إدارة ناديه برغبته في تأجيل حسم مستقبله انتظارًا لوصول عرض احتراف أوروبي، وتحديدًا من أحد أندية الدوري الكرواتي، إلا أن عدم وصول عرض رسمي دفع بيراميدز لتكثيف مفاوضاته وحسم الصفقة بشكل نهائي.

ودخل نادي بيراميدز على خط المفاوضات بقوة خلال الساعات الأخيرة، بعد فتح قنوات اتصال مباشرة مع اللاعب ووكيله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ليصبح الفاخوري أحدث صفقات النادي السماوي في الميركاتو الشتوي.

ويُعد عودة الفاخوري إضافة قوية لصفوف بيراميدز، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع نادي الحسين إربد، واهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته خلال الفترة الماضية.

عودة الفاخورى أبرز المواهب الاردنية

ويُعد عودة الفاخوري من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأردنية، وقدم مستويات مميزة مع ناديه ومنتخب بلاده، خاصة خلال مشاركته في بطولة كأس العرب الأخيرة بقطر، التي وصل خلالها منتخب الأردن إلى المباراة النهائية.